Власти Белогорска нашли деньги на замену лифта в поликлинике

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Власти Белогорска нашли способ, как установить новый лифт в здании взрослой поликлиники Белогорской больницы. Об этом глава города Станислав Мелюков рассказал на концерте, посвященном 10-летию городского благотворительного фонда «Твори добро».

«Скажу о трех вещах – приятном, важном и хорошем, – обратился к собравшимся глава города. – О приятном. Большое вам спасибо, Андрей Анатольевич (Рудь, главврач горбольницы), за то, что 10 лет занимаетесь этим делом. Продолжайте в этом же духе, а мы вам будем в этом помогать».

Говоря о важном, Станислав Мелюков напомнил, что до 2012 года вопросы здравоохранения в Белогорске относились к полномочиям муниципалитета. «Тогда в администрации четко знали, что происходит в больнице и понимали, что нам нужно сделать. С 2009 по 2011 год было сделано много: досрочно сдана детская поликлиника, построили травмоцентр, отремонтировали детское отделение, гинекологию, первыми в области запустили электронную регистратуру. В планах было капитально отремонтировать роддом и терапию. Но 5 лет назад здравоохранение по федеральному закону передали на уровень региона», – продолжил Мелюков. Как сообщает белогорск.рф, глава пояснил, что с этого момента муниципалитет для решения возникших проблем в учреждении не мог ни вкладывать бюджетные средства, ни принимать управленческие решения.

На протяжении последнего года жители города регулярно жаловались, что в поликлинике не работает лифт. Городской глава озвучил хорошую новость. «И о хорошем. Сегодня на совещании с моими заместителями мы нашли способ, как заменить лифт на новый. Ко Дню города, 12 июня в поликлинике будет работать новый лифт. Это будет сделано не за счет средств города и не за счет министерства здравоохранения области», – подчеркнул Станислав Юрьевич.

Стоимость оборудования, установки лифта и работ в шахте составит 2 миллиона рублей. Новый подъемник рассчитан на одновременную перевозку восьми человек, тогда как старый мог перевозить только четырех. Как рассказал главврач Белогорской больницы Андрей Рудь, здание взрослой поликлиники было сдано в 1978 году. Согласно заключению специализированной организации, старый лифт имеет высокую степень физического износа, не отвечает требованиям безопасности и ремонту не подлежит. В связи с опасностью его эксплуатации администрация учреждения закрыла его, это произошло более года назад.

Станислав Мелюков также напомнил горожанам, что депутаты горсовета по инициативе администрации города приняли решение провести 18 марта, в День выборов президента России, четвертое народное голосование. Один из вопросов касается здравоохранения. «У белогорцев спросят, считают ли они, что есть здравоохранение необходимо вернуть обратно на уровень муниципалитета, – рассказал Станислав Мелюков. – Я вас всех прошу, чтобы вы проголосовали "за" по этому вопросу».