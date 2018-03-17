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Власти Белогорска нашли деньги на замену лифта в поликлинике

Власти Белогорска нашли деньги на замену лифта в поликлинике
Фото: spbdip.ru

Власти Белогорска нашли способ, как установить новый лифт в здании взрослой поликлиники Белогорской больницы. Об этом глава города Станислав Мелюков рассказал на концерте, посвященном 10-летию городского благотворительного фонда «Твори добро».

«Скажу о трех вещах – приятном, важном и хорошем, – обратился к собравшимся глава города. – О приятном. Большое вам спасибо, Андрей Анатольевич (Рудь, главврач горбольницы), за то, что 10 лет занимаетесь этим делом. Продолжайте в этом же духе, а мы вам будем в этом помогать».

Говоря о важном, Станислав Мелюков напомнил, что до 2012 года вопросы здравоохранения в Белогорске относились к полномочиям муниципалитета. «Тогда в администрации четко знали, что происходит в больнице и понимали, что нам нужно сделать. С 2009 по 2011 год было сделано много: досрочно сдана детская поликлиника, построили травмоцентр, отремонтировали детское отделение, гинекологию, первыми в области запустили электронную регистратуру. В планах было капитально отремонтировать роддом и терапию. Но 5 лет назад здравоохранение по федеральному закону передали на уровень региона», – продолжил Мелюков. Как сообщает белогорск.рф, глава пояснил, что с этого момента муниципалитет для решения возникших проблем в учреждении не мог ни вкладывать бюджетные средства, ни принимать управленческие решения.

На протяжении последнего года жители города регулярно жаловались, что в поликлинике не работает лифт. Городской глава озвучил хорошую новость. «И о хорошем. Сегодня на совещании с моими заместителями мы нашли способ, как заменить лифт на новый. Ко Дню города, 12 июня в поликлинике будет работать новый лифт. Это будет сделано не за счет средств города и не за счет министерства здравоохранения области», – подчеркнул Станислав Юрьевич.

Стоимость оборудования, установки лифта и работ в шахте составит 2 миллиона рублей. Новый подъемник рассчитан на одновременную перевозку восьми человек, тогда как старый мог перевозить только четырех. Как рассказал главврач Белогорской больницы Андрей Рудь, здание взрослой поликлиники было сдано в 1978 году. Согласно заключению специализированной организации, старый лифт имеет высокую степень физического износа, не отвечает требованиям безопасности и ремонту не подлежит. В связи с опасностью его эксплуатации администрация учреждения закрыла его, это произошло более года назад.

Станислав Мелюков также напомнил горожанам, что депутаты горсовета по инициативе администрации города приняли решение провести 18 марта, в День выборов президента России, четвертое народное голосование. Один из вопросов касается здравоохранения. «У белогорцев спросят, считают ли они, что есть здравоохранение необходимо вернуть обратно на уровень муниципалитета, – рассказал Станислав Мелюков. – Я вас всех прошу, чтобы вы проголосовали "за" по этому вопросу».

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад



    что депутаты горсовета по инициативе администрации города приняли решение провести 18 марта, в День выборов президента России, четвертое народное голосование. Один из вопросов касается здравоохранения. «У белогорцев спросят, считают ли они, что есть здравоохранение необходимо вернуть обратно на уровень муниципалитета,



    и



    Власти Белогорска нашли способ, как установить новый лифт в здании взрослой поликлиники



    где связь?

    кто-то из нас явно не в сознании

    или я

    или власти г.Белогорска

  • Клава

    Клава
    2 часа назад

    Мартин Остин



    что депутаты горсовета по инициативе администрации города приняли решение провести 18 марта, в День выборов президента России, четвертое народное голосование. Один из вопросов касается здравоохранения. «У белогорцев спросят, считают ли они, что есть здравоохранение необходимо вернуть обратно на уровень муниципалитета,



    и



    Власти Белогорска нашли способ, как установить новый лифт в здании взрослой поликлиники



    где связь?

    кто-то из нас явно не в сознании

    или я

    или власти г.Белогорска



    Почему?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Клава

    Мартин Остин



    что депутаты горсовета по инициативе администрации города приняли решение провести 18 марта, в День выборов президента России, четвертое народное голосование. Один из вопросов касается здравоохранения. «У белогорцев спросят, считают ли они, что есть здравоохранение необходимо вернуть обратно на уровень муниципалитета,



    и



    Власти Белогорска нашли способ, как установить новый лифт в здании взрослой поликлиники



    где связь?

    кто-то из нас явно не в сознании

    или я

    или власти г.Белогорска



    Почему?



    экономику чтоб поднять оказывается у народа надо спросить

    все просто

    и че это путен со товарищами не догадался за 18 лет

    .

    никакой связи между найдеными деньгами и вопросам к народу нет говорю

  • Caramel

    Caramel
    1 час назад

    В областной больнице поменяли часть лифтов - нет слов, такой старины нужно еще поискать.

    Допотопнее старых.

    Зато тонну народу везут.

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    Caramel

    В областной больнице поменяли часть лифтов - нет слов, такой старины нужно еще поискать.

    Допотопнее старых.

    Зато тонну народу везут.



    Чё ты чушь какую то пишешь! Был я недавно в областной больнице, видел новые лифты - нормальные современные, еще не загаженные пациентами!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    что за бред, что-что, а лифты в областной нормальные, хоть и медленные.

  • anschutka

    anschutka
    14 минут назад

    Просто какой-то бенефис Мелюкова - то коров раздаривает, то лифты устанавливает...

  • Братеев

    Братеев
    3 минуты назад

    пиарщик

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