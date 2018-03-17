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сегодня, 16:42 0

В Благовещенске стартовал турнир «Железный человек»

На реке Зее в Благовещенске начались соревнования по зимнему троеборью «Железный человек». Их участники должны проплыть в ледяной воде, затем пробежать дистанцию на суше и быстро одеться. Также проводили командные зачеты.

В состязаниях на выносливость приняли участие около 60 человек, среди них благовещенцы, гости из Комсомольска-на-Амуре и Китая. Самому младшему спортсмену всего восемь лет, это Ярослав Брылин – сын президента Амурской федерации «Аквайс-спорт» Александра Брылина.

Состязания «Железный человек» проводятся в Благовещенске ежегодно, в этом году – 14-й раз. Турнир продолжится в полдень 18 марта, по адресу: улица Амурская, 1.

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#здоровье #спорт

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