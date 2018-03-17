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сегодня, 17:12 0

На «Вызове Амура» китайский боец одержал победу над благовещенцем (фото)

На «Вызове Амура» китайский боец одержал победу над благовещенцем (фото)

В столице Приамурья благовещенские спортстмены сошлись в поединках на кубок губернатора Амурской области. На Амур.инфо – фоторепортаж с «Вызова Амура».

Как рассказал организатор турнира по профессиональному панкратиону Роман Резник, выступили 10 пар. В каждой из них – спортсмен из Благовещенска и гость. На «Вызов Амура» приехали бойцы из Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Якутска, Челябинска, а также три иностранца – из Азербайджана, Узбекистана и Китая. Китайский боец участвовал в «Вызове Амура» два года назад и снова одержал победу.

«Это профессиональные поединки по смешанным боевым единоборствам. Мы составляем конкурентные пары, не везем мешков, чтобы обеспечить победу благовещенца. Поэтому есть как победившие, так и проигравшие», – сообщил Роман Резник.

Победители и участники соревнований получили медали, кубки и дипломы. Но их главная цель – получение опыта и рейтинговой оценки. Это позволит бойцам «Вызова Амура» участвовать в состязаниях, которые проводятся в регионах России и за рубежом – например, в Корее и Китае.

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