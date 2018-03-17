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Юные белогорские спортсмены сфотографировались со Светланой Хоркиной

Юные белогорские спортсмены сфотографировались со Светланой Хоркиной

Двое ребят из Белогорска приняли участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в Белгороде. Там юным спортсменам удалось сфотографироваться с олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной. Глава Белогорска поблагодарил tt за встречу с белогорскими гимнастами и пригласил в гости.

В турнире на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной участвовали воспитанники отделения спортивной гимнастики ДЮСШ № 1 Белогорска Виктор Истомин и Алина Будлова. Их сопровождал тренер-преподаватель Роман Сидельников. «Для нас опыт участия в соревнованиях такого высокого уровня – бесценен, – отметил тренер. – Наши юные спортсмены выступили достойно. Ребята привезли домой не только ценный спортивный опыт, большой стимул к дальнейшей плодотворной работе, но и фото с именитой спортсменкой Светланой Хоркиной».

По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, из городского бюджета на организацию поездки выделили более 60 тысяч рублей. Турнир проходил в 19-й раз. В нем принимали участие около 300 спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации.

Глава Белогорска направил Светлане Хоркиной телеграмму, в которой поблагодарил ее за организацию соревнований, мастер-классов для начинающих спортсменов и предоставленную возможность участия в них детей из Белогорска. Станислав Мелюков поблагодарил и за оказанную ранее помощь в ремонте спортивного зала городской детско-юношеской спортивной школы и пригласил Светлану Хоркину в Белогорск. Олимпийская чемпионка дважды приезжала в Белогорск – в феврале и октябре 2010 года.

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#Белогорск #дети #спорт

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