В благовещенском дворе начала благоухать ничейная свалка

В одном из дворов Благовещенска скопился мусор. По словам местных жителей, его не вывозили около месяца. С наступлением тепла отходы разлагаются, распространяя дурной запах и грязь. К тому же мусор растаскивают бродячие собаки.

Об этом рассказал житель дома № 19 по улице Партизанской. По словам горожанина, их семиподъездный шестиэтажный дом пользуется мусорными контейнерами, а управляющая компания следит за порядком. В округе всего пять домов, один из них – расселяемый барак, где осталjсь всего два человека. Его адрес – Ленина, 14.

Как сообщил молодой человек, свалку не убирают, потому что не могут решить, кто должен этим заниматься. «Я обращался в Роспотребнадзор, управление ЖКХ города и в администрацию. Мне прислали ответ», – резюмирует горожанин.

В ответе администрации Благовещенска говорится о том, что мусорные контейнеры относятся к общему имуществу собственников помещений, требования Санитарных правил и норм соблюдены, а для переноса площадки нет оснований. Также сообщается, что 17 января текущего года на место выезжал представитель жилинспекции, нарушений он не выявил. При этом управление ЖКХ города направило в управляющую компанию предложение огородить участок.

Судя по видео, сделанному жителем дома № 19 по улице Партизанской в субботу, 17 марта, ограждение не установлено, накопленный мусор не вывезен.