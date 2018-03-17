Благовещенцев вновь заманивают на поверку водосчетчиков

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Жительница областного центра Приамурья получила извещение о необходимости записаться на поверку приборов учета воды. Такие бумаги благовещенцы периодически находят в своих почтовых ящиках. Девушка просит разобраться, нужно ли реагировать на это обращение. В Амурских коммунальных системах объясняют, кто и в каких случаях законно проводит поверку.

«Уже не в первый раз получаю такую бумагу. Есть опасения, что это деятельность мошенников. У нас многоэтажный дом, и кто-то из жильцов может стать жертвой обманщиков», – говорит Юлия, живущая в доме № 31 по улице имени Богдана Хмельницкого.

Текст на листе бумаги, полученном горожанкой, гласит следующее: «Извещение о предварительной записи. Напоминаем Вам, что согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", а так же Постановлению Правительства от 06.06.2011 г. № 354, индивидуальные приборы учета воды ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ ПОВЕРКУ, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления. Таким образом, во избежание начисления платы за потребление по общему нормативу, в так же в целях соблюдения Федерального Закона, Вам необходимо согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета воды (в случае истечения межповерочного интервала) по телефону…» (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.). Далее указан номер телефона; извещение якобы от Единой городской службы по учету водоснабжения. Также сообщается, что работы будут проводиться с 12 марта по 12 апреля текущего года.

В Амурских коммунальных системах объяснили, что поверку приборов учета воды в Благовещенске проводят только две организации, имеющие аккредитацию на этот вид деятельности. Это ООО «ЦСН» и ООО «СПК». У них есть специальные приборы для поверки, а специалисты прошли обучение и могут выезжать на дом. После проведения поверки прибора специалист выписывает акт, который нужно предъявить в РКЦ.

Что такое поверка и нужно ли ее делать? Это можно определить самостоятельно. Для этого нужно открыть паспорт прибора учета (этот документ нужно хранить в течение периода эксплуатации). В нем указан год изготовления прибора и срок его эксплуатации. На холодное водоснабжение этот срок составляет шесть лет, на горячее – четыре года. Если срок эксплуатации закончился, нужно проводить поверку. Для этого следует обратиться в одну из двух аккредитованных организаций. Эта процедура стоит 500 рублей за один прибор. Или можно купить новый прибор (он стоит от 500 до 700 рублей), а установит его сантехник из управляющей компании.

После установки нового прибора необходимо провести опломбировку. В первый раз эта процедура проводится бесплатно – специалистом АКС или представителем управляющей компании. По завершении работы владелец прибора получит акт. Акты, составленные неаккредитованными компаниями, недействительны. Поэтому если «специалист» предлагает заменить счетчик и провести первичную опломбировку за деньги, а взамен предлагает акт, – велика вероятность, что владельца счетчика хотят обмануть.

При этом вторичная опломбировка приборов проводится уже за плату. Если счетчик снимали – например, при проведении ремонта, – а затем установили обратно, пломба нарушена, нужно ставить новую. Для этого вызывают сотрудников АКС или управляющей компании.

«Если специалисты сказали, что они из АКС или управляющей компании, то свои слова они должны подтвердить удостоверением. Просите предъявить документы у всех специалистов Амурских коммунальных систем, которые выезжают на место. У всех наших инспекторов есть удостоверение, даже у тех, кто работает первый день», – подчеркивает начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

АКС тоже рассылает извещения о поверке. Получатель такого извещения в случае сомнений может позвонить по указанному номеру и уточнить информацию – действительно ли ему пора проводить поверку приборов учета. Специалисты Амурских коммунальных систем напоминают горожанам о необходимости быть внимательнее при получении извещений о поверке.