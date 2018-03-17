19-летний амурчанин подозревается в краже денег с карты родственницы

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В Амурской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи денег с банковской карты. Им оказался 19-летний родственник потерпевшей. По версии следствия, он растратил около 35 000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Серышевскому району обратилась женщина, которая рассказала, что у нее пропали деньги с карты. Полицейские установили, что картой пользовался родственник заявительницы, который жил у нее. Амурчанка дала ему карточку, чтобы парень рассчитался за покупки в магазине.

Молодой человек несколько раз снимал наличность на собственные нужды, а также переводил деньги на карты своих друзей и тратил на развлечения. Как сообщает амурское управление МВД России, сумма ущерба составила около 35 000 рублей.

Подозреваемый 1999 года рождения признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи158 УК РФ. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.