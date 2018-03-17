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Благовещенка просит помочь ей встать на ноги после автоаварии

Благовещенка просит помочь ей встать на ноги после автоаварии

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП. Как сообщало информагентство, авария случилась в Благовещенске в новогоднюю ночь. С тех пор пострадавшая прикована к постели. Средств на выживание нет, поэтому горожанка вынуждена просить помощи у неравнодушных людей.

Около четырех часов утра Оксана вместе со знакомыми поймали такси и возвращались домой. «Примерно за 50 метров до дома водитель резко прибавил скорость, не справился с управлением и врезался в электроопору», – рассказывает Оксана Капустина. Она получила серьезную травму. Водитель, по словам женщины, сбежал с места происшествия.

Оксана очнулась от резкой боли в тот момент, когда ее вытаскивали из искореженного автомобиля. Врачи диагностировали у пострадавшей сложный перелом позвоночника, сделали операцию и 19 января выписали из стационара. «С этого времени я лежу, не встаю. Врач из поликлиники была у меня всего один раз. В больнице меня научили делать гимнастику, я регулярно делаю упражнения. За мной ухаживает 18-летняя дочь, делает массаж. Она учится, я работать не могу… У нас просто нет денег – ни на лечение, ни на продукты, ни на оплату съемной квартиры. Родственников, которые могли бы помочь, тоже нет», – говорит Оксана.

Ежедневно женщина кроме других лекарств вынуждена принимать инъекции кеторола – сильного обезболивающего препарата. Преодолевая отчаяние и боль, горожанка стремится к восстановлению, делает упражнения и старается верить в лучшее. Для тех, кто может помочь женщине, попавшей в беду, редакция ИА «Амур.инфо» публикует ее номер: +7-914-552-93-03 (Оксана Григорьевна Капустина). К номеру привязана карта Сбербанк. Оксана и ее дочь благодарят всех, кто готов оказать любую посильную помощь.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    2 минуты назад

    Перечислил.

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