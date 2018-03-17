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сегодня, 10:25 1

Двое россиян пострадали в Грузии из-за «взбесившейся канатки»

Двое россиян пострадали в Грузии из-за «взбесившейся канатки»

Два гражданина России пострадали в результате повреждения канатной дороги в Грузии. Подвижные элементы канатной дороги начали перемещаться значительно быстрее положенного, образуя разрушительный затор.

Как сообщают «Вести», часть лыжников выбросило из кресел, а остальные спрыгнули вниз самостоятельно, чтобы не оказаться в мешанине из металла, образовавшейся на повороте «канатки».

В результате происшествия госпитализированы восемь человек. Они получили различные травмы. Наиболее серьезно пострадал гражданин Украины, у мужчины открытый перелом руки и травма головы.

Власти Грузии обещают возместить пострадавшим все расходы на лечение. Отмечается, что ведомство уже связалось с компанией-производителем канатной дороги для того, чтобы в Грузию направили экспертов для установления причин инцидента.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении.

Курорт Гудаури, где произошла авария на канатной дороге, находится в Казбегском районе Грузии и пользуется популярностью среди любителей зимнего отдыха и экстремальных видов спорта из разных стран.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

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