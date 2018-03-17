17 марта – день тишины перед выборами президента России

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В субботу, 17 марта, в России наступил день тишины. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит «в тишине» обдумать свой выбор и решить, за кого из кандидатов в президенты страны они проголосуют 18 марта.

День тишины существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям возможность в спокойной обстановке определиться с выбором.

Как сообщает РИА Новости, в день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, размещенные ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от входа в здание, где находится избирательный участок, и при наличии выходных данных.

Наличие выходных данных в этом случае играет принципиальную роль – если на этих крупноформатных материалах их нет, то размещение не допускается в день тишины и соответствующая реклама должна быть снята.

Печатная агитация может находиться только на стационарно размещенных объектах, поэтому какие-то раскладки листовок или агитация на автомобилях, даже стоящих за 50 метров от избирательных участках, к числу таких разрешенных агитматериалов не относятся.

Согласно практике, участники выборов стараются распространить последние тиражи агитационных материалов на соответствующей территории вплоть до полуночи по местному времени, но при этом выходить за рамки дня тишины нельзя.

Дню, в который агитация оказалась под запретом, предшествовал почти трехмесячный период, когда кандидаты встречались с избирателями, проводили предвыборные мероприятия и акции, распространяли листовки и развешивали агитационные плакаты.