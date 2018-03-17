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17марта
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сегодня, 08:02 2

Отменить ЕГЭ хотят некоторые депутаты Госдумы

Отменить ЕГЭ хотят некоторые депутаты Госдумы
Фото: nsn.fm

Депутаты фракции ЛДПР 16 марта внесли в Госдуму законопроект об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ). По их мнению, школьники в качестве итоговой аттестации должны сдавать традиционные экзамены. Реформа образования, начавшаяся в 2002 году, не достигла цели, уверены авторы документа.

Как пишет ИА REGNUM, предполагалось, что единый госэкзамен искоренит коррупцию, обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Но он не дает запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования, к тому же ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ, указал один из авторов инициативы депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Кроме того, самостоятельно подготовиться к ЕГЭ практически невозможно, считают инициаторы проекта. Нужно нанимать репетиторов, услуги которых неподъемны для многих родителей.

Одним из авторов инициативы выступил также зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT. Депутат считает своевременным отменить «надоевший ученикам и родителям» тестовый экзамен и вернуться к изначальному формату, чтобы в старших классах ученики «спокойно учились и потом поступали в вузы». По мнению Чернышова, ЕГЭ «направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определённому набору заданий».

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, предполагающие как полный отказ от ЕГЭ, так и дающий ученикам право выбора формы прохождения итоговой аттестации. Но они не находили поддержки большинства парламентариев, которые согласны с позицией профильного комитета и Минобрнауки, уверенных в эффективности ЕГЭ.

А глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что в России вряд ли когда-нибудь отменят ЕГЭ. По словам министра, одним из главных его плюсов является возможность поступления в ведущие вузы для выпускников из разных регионов страны.

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#дети #российская власть #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    8 минут назад

    билеты это путь к взяткам

  • full

    full
    6 минут назад

    Братеев

    билеты это путь к взяткам



    Тесты - это путь в дебилизм.

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