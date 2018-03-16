Станция переливания крови объяснила, почему в Благовещенске не сдают кровь без регистрации

В Благовещенске люди, желающие стать донорами крови, должны быть зарегистрированы по месту жительства в областном центре Приамурья. Об этом напоминает Амурская станция переливания крови, ссылаясь на закон «О донорстве крови и ее компонентов».

«Статья 20 "База данных донорства крови и ее компонентов" содержит пункт 5, согласно которому в регистр указанной базы данных вносятся определенные сведения о каждом доноре, включая информацию о регистрации по месту жительства или пребывания и реквизиты паспорта или иного удостоверяющего личность документа. Правила жесткие, но мы действуем в интересах людей. Делается это для того, чтобы убедиться: донор не проживает в зоне карантина и не контактирует с зараженными людьми. Согласитесь, пациентам нужна не просто подходящая по группе и резусу кровь, но и безопасная, не имеющая опасных "компонентов", таких как вирус гепатита и прочие. Мы должны быть максимально уверены в том, что донорская кровь не принесет вреда людям, которым требуется трансфузия», – говорит главный врач Амурской областной станции переливания крови Сергей Абрамович.

Обращение главврача стало реакцией на информацию о сборе крови для 21-летней благовещенки, которая проходит курс химиотерапии. Как сообщало ИА «Амур.инфо», родственница девушки сказала, что донорская кровь нужна постоянно, тогда как на станции принимают только доноров с регистрацией в Благовещенске.

По информации Сергея Абрамовича, в действительности никакого дефицита донорской крови для этой пациентки нет. Как поясняет главный врач станции, для девушки с лейкемией было выдано 3 пакета эритромассы первой отрицательной группы.

«По заявкам лечебно-профилактических учреждений у нас отказов нет. На сегодня станция располагает следующими запасами: эритромасса первой положительной – 103 пакета; первой отрицательной – 10 пакетов; второй положительной – 92 пакета; второй отрицательной – 16 пакетов; третьей положительной – 30 пакетов; третьей отрицательной – 5 пакетов; четвертой положительной – 12 пакетов; четвертой отрицательной – 5 пакетов. Этого достаточно, чтобы удовлетворить все текущие запросы медицинских учреждений. Сформирован запас плазмы на 6 месяцев», – отметил Сергей Владимирович. Он также сообщил, что забор донорской крови осуществляется в соответствии с количественными нормативами. Новым донорам на станции всегда рады, но кровь заготавливается в количестве, не превышающем необходимое, так как эритроцитная масса не может храниться долго.

На сайте «Я донор» для амурских доноров размещен так называемый «Светофор», где указана актуальная информация о востребованности крови по определенным группам и резус-фактору. Зеленым цветом отмечены группы и резус фактора, кровь которых имеется в достаточном количестве и с визитом в службу крови можно повременить. Желтый цвет означает, что крови указанной группы и резус-фактора недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. И красный цвет сигнализирует: «сложилась повышенная потребность крови этой группы и резус-фактора, просим доноров прийти и сдать кровь».

Однако красный сигнал «светофора», как уверяют на станции переливания крови, не значит, что пора бить тревогу с привлечением средств массовой информации. Такие условные знаки разработаны специально для доноров, чтобы создать для них максимально удобный механизм оповещения – так они могут лучше ориентироваться, насколько необходима в тот или иной промежуток времени именно его кровь. А станция таким образом наиболее рационально пополняет запасы крови.