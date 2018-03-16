10-летний амурчанин победил в детском турнире по биатлону

Фото: министерство физической культуры и спорта Амурской области

Спустя четверть века спортсмен из Амурской области участвует в соревнованиях по биатлону и одерживает победу. В Южно-Сахалинске стартовал детский турнир по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMiR».

В турнире на призы олимпийской чемпионки Турина-2006 и Ванкувера-2010 принимают участие 150 юных спортсменов практически со всех уголков России. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Амурской области, Приамурье на этих соревнованиях представляет 10-летний Ярослав Кузнецов, который выступает под руководством своего отца – Сергея Кузнецова, президента клуба лыжных гонок и биатлона «Ярый».

Биатлон в Амурской области исчез из спортивной жизни практически сразу с развалом СССР. Сегодня олимпийский вид возрождают энтузиасты. Сергей Кузнецов закупил восемь ружей и стендов для стрельбы и проводит занятия с детьми на лыжной базе в Моховой Пади. «Мы хотим возродить биатлон в Амурской области. Интерес к нему огромный, жаль, что наши возможности весьма ограничены, но мы верим в успех», – рассказал Сергей Кузнецов.

Что касается сахалинских соревнований, то сегодня Ярослав Кузнецов дебютировал более чем успешно: победа в индивидуальной гонке на дистанции 3 километра среди 16 участников в возрастной группе 2007–2008 годов рождения. На пять секунд от амурчанина отстал соперник из Тамбова, неоднократный призер различных стартов и победитель прошлогоднего «Кубка Анны Богалий». Олимпийская чемпионка пригласила победителя из Амурской области на финал соревнований в Мурманске, который пройдет с 2 по 9 апреля.

В Южно-Сахалинске в субботу, 17 марта, пройдет спринт с двумя огневыми рубежами и штрафным кругом. На воскресенье, 18 марта, назначена эстафета. Кубок распечатал новый биатлонный комплекс в Южно-Сахалинске – именно этот турнир стал первым соревнованием в истории спортивного объекта.