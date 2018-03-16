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сегодня, 20:12 4

Минздрав РФ рекомендует регионам запастись обезболивающими

Минздрав РФ рекомендует регионам запастись обезболивающими
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало регионам сформировать резерв наркотических и психотропных препаратов в медучреждениях. Как сообщает ИТАР ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, резерв необходим в связи с возможными перебоями в поставках.

Ранее Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров и в связи с этим разработал редакцию правил их перевозки. Проект соответствующего закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минздрав России направил письма рекомендательного характера в регионы Российской Федерации, сообщая, что необходимо сформировать резерв таких препаратов на несколько недель, поскольку срок годности препаратов позволяет это сделать», – сообщили в Минздраве.

«Сегодня регионов, испытывающих нехватку наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи с возникшей ситуацией, нет», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Росздравнадзоре также подтвердили, что по итогам 2017 года не было зафиксировано роста числа жалоб по этому вопросу на горячую линию ведомства. В Минздраве уточнили, что наблюдается сокращение обращений на горячую линию.

В 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП «Спецсвязь» по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП «Спецсвязь» лицензии на охранную деятельность.

В Минздраве уточняют, что в большинстве регионов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП «Спецсвязь», и этому оператору не было альтернативы. Другие перевозчики либо не имеют лицензии на оборот этих лекарств с правом их перевозки, либо, если эта лицензия есть, могут поставлять лекарства в ограниченное количество населенных пунктов.

В Минздраве также напомнили, что «вопрос доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов для пациентов является важным, и в данном направлении Минздравом проводится большая работа». «Реализуется дорожная карта "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", Росздравнадзором организована специальная горячая линия», – уточнили в министерстве.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    начинаются послевыборные чудеса

    а еще выборы не прошли

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ну, хоть слабительного хватает. Можно быть спокойным за кремлеботов. Их словестное добро будет в нужной консистенции.

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    Эх толи еще будет( Вакцин некоторых тоже нет в Приамурье(

  • OT

    OT
    11 минут назад

    Уже все вокруг того речь идет во многих информациях, что раз у нас на дворе давно ка-пи-та-лизм, то важна внешняя политика, а не внутренняя. Так что не зря предупреждают запасаться обезболивающими средствами и действительно дальше ничего хорошего.

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