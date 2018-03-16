Минздрав РФ рекомендует регионам запастись обезболивающими

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Ранее Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров и в связи с этим разработал редакцию правил их перевозки. Проект соответствующего закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минздрав России направил письма рекомендательного характера в регионы Российской Федерации, сообщая, что необходимо сформировать резерв таких препаратов на несколько недель, поскольку срок годности препаратов позволяет это сделать», – сообщили в Минздраве.

«Сегодня регионов, испытывающих нехватку наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи с возникшей ситуацией, нет», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Росздравнадзоре также подтвердили, что по итогам 2017 года не было зафиксировано роста числа жалоб по этому вопросу на горячую линию ведомства. В Минздраве уточнили, что наблюдается сокращение обращений на горячую линию.

В 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП «Спецсвязь» по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП «Спецсвязь» лицензии на охранную деятельность.

В Минздраве уточняют, что в большинстве регионов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП «Спецсвязь», и этому оператору не было альтернативы. Другие перевозчики либо не имеют лицензии на оборот этих лекарств с правом их перевозки, либо, если эта лицензия есть, могут поставлять лекарства в ограниченное количество населенных пунктов.

В Минздраве также напомнили, что «вопрос доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов для пациентов является важным, и в данном направлении Минздравом проводится большая работа». «Реализуется дорожная карта "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", Росздравнадзором организована специальная горячая линия», – уточнили в министерстве.