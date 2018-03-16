Диким жителям благовещенского зоопарка нужна помощь людей

В благовещенском зоопарке выходят из зимней спячки медведи. Вновь остро встает проблема тесных вольеров. Сейчас в неволе живут 135 животных. Среди них новосел – амурский лесной кот, спасенный из капкана.

Дикий лесной кот так и остался диким – несмотря на то, что живет в цивилизации больше двух недель.

Сюда Сильвер, как назвали зверя, попал благодаря мазановским егерям. Они нашли его в лесу в капкане. Кот был сильно истощен, а его лапу, поврежденную капканом, поразила гангрена. Конечность пришлось ампутировать.

Без лапы Сильвер не сможет выжить в условиях дикой природы. Поэтому дикий кот останется в зоопарке. В день он съедает больше килограмма мяса. На содержание зверя требуются средства. А пока для лесного кота ищут опекуна, который поможет его содержать.

«Кот явно молодой. По моим ощущениям, если сравнивать с домашними котами, ему года два, может, чуть больше. У него нет возрастного прищура», – говорит заведующая зоопарком при Амурском областном институте развития образования Галина Казимирова.

В планах сотрудников зоопарка – подружить Сильвера с чуть менее дикой, покладистой амурской лесной кошкой Дианой. Она живет возле людей около восьми лет. Краснокнижных животных надеются сблизить и таким образом увеличить их популяцию.

В настоящее время в зоопарке живут 135 животных, из них 35 хищников. Своего опекуна ждут и медведи – их четыре.

Паша, так зовут единственного самца, всю зиму спал плохо, просыпался каждую неделю. А медведицы начали выходить из спячки уже с начала марта. «Начинают потихоньку кушать, но еще вялые, не резвые. Только-только все у них начинается», – рассказывает Галина Казимирова.

Одна из насущных проблем зоопарка – тесные медвежьи вольеры. В них звери не могут даже выпрямиться в полный рост. В зоопарке подсчитали: на один новый вольер для пары медведей размером 15 на 20 метров потребуется около миллиона рублей. Таких денег нет. В зоопарке надеются на помощь властей и частных покровителей. Стать опекуном и посильно помогать животным может каждый.