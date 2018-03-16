Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:22 0

Юные амурские музыканты и артисты поедут на Дельфийские игры

Юные амурские музыканты и артисты поедут на Дельфийские игры

Юные амурчане из творческих коллективов Приамурья примут участие в Дельфийских играх. Соревнования в различных областях искусства пройдут в 17-й раз. К фестивалю готовятся юные музыканты, артисты, танцоры и чтецы.

По предварительной информации, в делегацию из Приамурья войдут около 70 человек. Среди них – артисты из театральной студии «Театр +» со спектаклем «Небылицы Корнея Чуковского». Его вместе другими театральными коллективами страны отобрало московское жюри.

Также в фестивале примут участие цирки «Ап!» и «Левентино», танцевальная студия «Траффик». В номинации «Художественное чтение» выступит студентка из Амурского госуниверситета, в инструментальном исполнительстве – музыканты из Райчихинска, Тынды, Соловьевска, Прогресса, Белогорска и ученики Центральной детской школы искусств Благовещенска. Фестиваль пройдёт с 20 по 25 апреля во Владивостоке.

Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, сохранения и развития культурного потенциала регионов страны.

Просмотров всего: 146

#дети #конкурсы #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 1

10-летний амурчанин победил в детском турнире по биатлону
Общество 2

В Благовещенске ищут спонсоров для общественной комнаты матери и ребенка
Культура 1

В Благовещенске представят альманах «Приамурье 2018»
Общество 6

В Благовещенске к 9 мая обновят бронекатер на набережной