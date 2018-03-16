Юные амурские музыканты и артисты поедут на Дельфийские игры

Юные амурчане из творческих коллективов Приамурья примут участие в Дельфийских играх. Соревнования в различных областях искусства пройдут в 17-й раз. К фестивалю готовятся юные музыканты, артисты, танцоры и чтецы.

По предварительной информации, в делегацию из Приамурья войдут около 70 человек. Среди них – артисты из театральной студии «Театр +» со спектаклем «Небылицы Корнея Чуковского». Его вместе другими театральными коллективами страны отобрало московское жюри.

Также в фестивале примут участие цирки «Ап!» и «Левентино», танцевальная студия «Траффик». В номинации «Художественное чтение» выступит студентка из Амурского госуниверситета, в инструментальном исполнительстве – музыканты из Райчихинска, Тынды, Соловьевска, Прогресса, Белогорска и ученики Центральной детской школы искусств Благовещенска. Фестиваль пройдёт с 20 по 25 апреля во Владивостоке.

Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, сохранения и развития культурного потенциала регионов страны.