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В Благовещенске ищут спонсоров для общественной комнаты матери и ребенка

В Благовещенске ищут спонсоров для общественной комнаты матери и ребенка

В День защиты детей, 1 июня, в Городском парке Благовещенска должна заработать комната матери и ребенка. Для этого инициаторам проекта необходимо найти спонсоров. Пока на работу детской комнаты нет средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», помещение, где можно перепеленать или покормить малыша, открылось в августе прошлого, 2017 года. Проект придумала и воплотила в жизнь одна из молодых мам Благовещенска. Оборудовать комнату помогли спонсоры. В месяц на содержание помещения необходимо 35 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату труда администратора и уборщицы, чистящие средства, салфетки и другие расходные материалы.

После открытия комната будет работать до осени бесплатно. Брать деньги за посещение организаторы не планируют. «Если мы будем делать комнату платной, то более 50 рублей брать за посещение – дорого. По данным соцопросов, посещаемость составит 100 человек. 50 рублей на 100 человек в месяц – 5 000 рублей в месяц. Этого мало. Так комната не окупится, а вкладывать свои деньги постоянно я не могу», – констатирует инициатор проекта «Комната матери и ребенка» Татьяна Дурнева.

Инициатор проекта сейчас надеется на помощь спонсоров. За помощью Татьяна обратились и в администрацию Благовещенска.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Все правильно все по-русски - сначала делаем потом думаем. Велика вероятность, что никаких спонсоров не найдут и комната, в лучшем случае, станет просто бездействующим объектом, который впоследствии разломают и растащат по палочкам.

  • Михуил

    Михуил
    4 минуты назад

    а как сладко все начиналось,а теперь люди добрые помогите кто чем может.взялся за гуж не говори что не дюж.

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