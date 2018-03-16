В Благовещенске ищут спонсоров для общественной комнаты матери и ребенка

Как сообщало ИА «Амур.инфо», помещение, где можно перепеленать или покормить малыша, открылось в августе прошлого, 2017 года. Проект придумала и воплотила в жизнь одна из молодых мам Благовещенска. Оборудовать комнату помогли спонсоры. В месяц на содержание помещения необходимо 35 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату труда администратора и уборщицы, чистящие средства, салфетки и другие расходные материалы.

После открытия комната будет работать до осени бесплатно. Брать деньги за посещение организаторы не планируют. «Если мы будем делать комнату платной, то более 50 рублей брать за посещение – дорого. По данным соцопросов, посещаемость составит 100 человек. 50 рублей на 100 человек в месяц – 5 000 рублей в месяц. Этого мало. Так комната не окупится, а вкладывать свои деньги постоянно я не могу», – констатирует инициатор проекта «Комната матери и ребенка» Татьяна Дурнева.

Инициатор проекта сейчас надеется на помощь спонсоров. За помощью Татьяна обратились и в администрацию Благовещенска.