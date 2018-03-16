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В Благовещенске начался «Вызов Амура» (прямая трансляция)

В Благовещенске начался «Вызов Амура» (прямая трансляция)

В областном центре Приамурья начался международный турнир по смешанному боевому единоборству «Вызов Амура». Соревнования проводятся на кубок губернатора Амурской области. Лозунг этого турнира – «Один лидер».

На ринге состоятся 10 поединков, их проведут благовещенские спортсмены. Соперниками станут спортсмены из Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Якутска, Челябинска, а также три иностранца. Кроме китайского спортсмена Ма Шуянга из Харбина, на ринг выйдут представитель Азербайджана Чина Исмаилов и боец из Узбекистана Хумоюн Ахмедов. Организаторами соревнований являются федерация смешанного боевого единоборства Приамурья и амурский филиал Российского союза боевых искусств.

Масштабное спортивное мероприятие началось в Grand Arena Ostrova. Прямая трансляция ведется на канале Gubernator Live.

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#спорт

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