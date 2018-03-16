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В Константиновском районе появится ритуальный зал

В Константиновском районе появится ритуальный зал
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области проинспектировал положение дел в Константиновке. Александр Козлов побывал в больнице, встретился с главврачом, поговорил с пациентами.

В селе Константиновка Амурской области здание котельной переоборудуют в ритуальный зал. Уже закупили оборудование. К концу года проблема с размещением тел умерших будет решена – ритуальный зал начнет работу.

Об этом в ходе рабочей поездки в Константиновский район сообщили главе региона. Александр Козлов побывал в Константиновской больнице, где побеседовал с главврачом учреждения и пациентами.

Константиновская больница стала примером для районных лечебных учреждений. Сконцентрировав на одной территории в селе стационар, поликлинику, родильное отделение и остальные лечебные учреждения, руководство больницы провело ремонт помещений, поставили новое оборудование. В планах – приобретение четвертого медицинского автомобиля на собственные средства больницы.

Александр Козлов поинтересовался у главврача районной больницы – как обстоят дела с лекарственным обеспечением? В 2015 году, когда только началась работа «Открытого правительства», глава региона посещал ФАП села Крестовоздвиженка Константиновского района. Тогда оказалось, что в медпункте не продавались лекарства. Нельзя было купить даже зеленку.

«Мы начали постепенно разбираться в вопросе обеспечения лекарствами сельских медпунктов. Сейчас эта проблема решена. Решаются вопросы на более глубоком уровне. Речь идет о возможности получать рецептурные лекарства в сельских ФАПах», – рассказал руководитель региона.

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#здоровье #областная власть

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