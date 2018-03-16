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В Благовещенске представят альманах «Приамурье 2018»

В Благовещенске представят альманах «Приамурье 2018»

В Благовещенске состоится презентация литературно-художественного альманаха «Приамурье 2018». Он приурочен к 160-летию Амурской области.

Презентация сборника состоится во вторник, 20 марта, в конференц-зале областной библиотеки. Мероприятие начнется в 16 часов. Перед гостями выступят авторы альманаха – Нина Релина, Александр Бобошко, Игорь Игнатенко, автор новой книги «Детство Егорки», посвященной поколению сверстников, рожденных в годы Великой Отечественной войны; Владимир Куприенко, Гульчера Быкова, Павел Никиткин, представляющие свои новые рассказы.

В альманах «Приамурье 2018» вошел очерк Павла Афанасьева «Как Аносов соловьевцев перехитрил» с дневниковыми рисунками первооткрывателя промышленного амурского золота; историческая повесть Евгения Гончарова «Парусник Маака», посвященная выдающемуся исследователю Приамурья; воспоминания Николая Сачкова «Благовещенское речное» о жизни курсантов-речников начала 50-х годов ХХ века.

В разделе «Земли родной талант и вдохновенье» представлено творчество участников областного литературного конкурса, который проводится Амурской областной научной библиотекой имени Н.Н. Муравьева-Амурского с 2015 года. В 2017 году конкурс был посвящен 160-летию Амурской области и Году экологии в России. В результате открылось немало интересных талантливых авторов, в произведениях которых оживают история, география и повседневная жизнь Приамурья.

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#культура

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