В день выборов президента у амурчан будет время проголосовать до 20 часов

Более 625 тысяч амурских избирателей смогут проголосовать за президента страны 18 марта. Большинство участков примет первых избирателей в 8 часов утра, закончится голосование в 20 часов.

В день голосования в Амурской области откроются 772 избирательных участка. 750 из них постоянные, остальные – временные, организованные в больницах, СИЗО, на вокзалах, сообщает амурский избирком.

Так, был образован участок на железнодорожном вокзале поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе. Он откроется в кабинете полиции в 6 утра и будет работать до 20 часов. За это время бюллетени там смогут заполнить железнодорожники и пассажиры поездов, проходящих мимо. Остановка поезда длится около 20 минут.

Раньше обычного голосование начнется на территории городов Тында и Зея, Зейского, Магдагачинского, Сковородинского, Селемджинского, Шимановского района и Шимановска, Райчихинска. Там, где находится место жительства или пребывания избирателей, у которых начало рабочего дня совпадает со временем открытия избирательных участков, можно будет проголосовать с 6:00 и 7:00. Большинство участков примет первых избирателей в 8 часов утра.

В Амурской области насчитывается более 625 тысяч избирателей. Более 31 тысячи из них написали заявление на голосование по месту нахождения, в том числе те, кто будет голосовать за границей. Амурчане могли оформить такой документ в любой территориальной или участковой комиссии, а также в МФЦ. До 14 часов 17 марта продолжится прием специальных заявлений от граждан, которые хотят проголосовать там, где удобно. Правда, теперь они смогут это сделать только в участковых комиссиях по месту регистрации.

С 25 февраля на территории Амурской области проходит досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Свой выбор за кандидата на пост президента страны уже сделали 2 398 человек – это жители эвенкийских поселений, золотодобытчики, военнослужащие, работники метеопостов.

294 системы видеонаблюдения установлены в помещениях для голосования: 29 на базе территориальных комиссий, остальные – в участковых. Кроме этого, благовещенские участки оборудовали металлорамками.

Порядок на выборах будут поддерживать и с помощью ситуационных центров. В этом году они организованы в Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе, Тынде, в Благовещенском районе и Благовещенске. В день выборов по областному центру будут курсировать 10 таких экипажей. В зоне ответственности каждого по 10 избирательных участков. Расположены они так, чтобы группа могла добраться до места происшествия за 3-5 минут.

На участках в этом году будут работать не только наблюдатели от кандидатов и партий, но также и наблюдатели от Общественной палаты России и Амурской области. Так, региональная ОП набрала порядка около 800 человек, в том числе представители общественных организаций, молодые юристы и так далее.

Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. Затем члены избирательных комиссий начнут подсчет. Предварительные итоги можно будет публиковать не ранее 03:00 часов 19 марта, сразу после того, как закроются избирательные участки в самой западной точке страны – Калининградской области.