Павел Зенькович о визите в Приамурье: необходимо посмотреть, чем мы можем помочь

Первым в списке учреждений, который посетил замминистра, стал детский сад № 3, где реализуют федеральную программу «Доступная среда». В организации воспитываются 139 детей с нарушениями зрения.

«В прошлом году в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" мы получили денежные средства в размере 2 миллионов 486 тысяч рублей. На них установлено новое современное оборудование, которое позволяет улучшить условия для получения должного лечения детей с отклонениями зрения. Кроме того, новые приспособления позволяют проводить диагностику в самом учреждении, без посещения поликлиники», – уточнила директор детского сада Галина Косицина.

После экскурсии по саду Павел Зенькович, отметил, что дошкольное учреждение – хороший пример для организаций, которые воспитывают детей с особенностями здоровья.

Далее замминистра отправился в региональный центр подготовки кадров по стандартам WorldSkills в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. В этом году центр пройдет специальную аккредитацию. Это позволит внедрить в процесс профобучения лучшие мировые стандарты и повысить престиж рабочих профессий среди студентов. Для того, чтобы получить необходимую аккредитацию, центр будет модернизирован, на что из областного бюджета выделено 5 миллионов рублей.

«Центр крупный и достаточно известный. Он вносит весомый вклад в развитие экономики области. Здесь работают высокого класса педагоги, и это самое главное. А вопрос обеспечения оборудованием второстепенен, он будет решаться по мере возможности, и мы будем всячески этому способствовать, – сказал Павел Зенькович. – В целом хочу отметить, что правительство РФ заинтересовано в росте количества таких центров, которые смогут готовить первоклассных специалистов для ведущих отраслей экономики. Особенно это актуально для Дальнего Востока и Амурской области в том числе, ведь именно здесь запланирована реализация крупных инверсионных проектов. И предприятиям нужны в первую очередь не экономисты, не юристы, а квалифицированные рабочие кадры. И задача системы СПО эту потребность восполнить».

Следующим объектом внимания стал центр «От моделей технических к ракетам космическим» в школе № 16. Он направлен на формирование технического и аэрокосмического творчества детей. Проект реализован на средства гранта в три миллиона рублей от Минобрнауки РФ, которые организация получила в прошлом году. Учебное учреждение стало единственным победителем конкурса грантов не только в Приамурье, но и на всем Дальнем Востоке.

Завершилась экскурсия по объектам образования визитом в Амурский госуниверситет. Там представителю Минобрнауки РФ рассказали о подготовке кадров для экономики области, в частности, для газохимической и космической отраслей.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из субъектов Российской Федерации, поэтому мой сегодняшний приезд – это стандартный ход работы. Так мы отслеживаем динамику развития системы образования в регионах, реализацию федеральных программ, налаживаем связь с местными министерствами образования. Наша главная задача, конечно, – посмотреть, где есть трудности и чем мы можем помочь», – прокомментировал Павел Станиславович.

Также замминистра ответил на вопрос о высокой родительской плате за детский сад.

«По моим данным, выше определенного норматива она не поднимается. Но, конечно, понимаем, что для родителей, молодых семей довольно сложно платить. Это серьезные деньги для семейного бюджета. Будем делать все возможное, чтобы поработать с нашими коллегами из муниципалитетов, чтобы они понимали проблему и изыскивали какие-то средства, чтобы субсидировать расходы», – сказал замминистра.