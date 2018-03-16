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Администрация Циолковского допустила отсутствие выбора управляющих компаний

Администрация Циолковского допустила отсутствие выбора управляющих компаний

Администрация Циолковского нарушила антимонопольное законодательство. Как установили в Амурском УФАС России, в результате бездействия администрации закрытого административно-территориального образования был нарушен закон «О защите конкуренции».

Комиссия ведомства рассмотрела дело о нарушении администрацией ЗАТО Циолковский пункта 2 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Поводом к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило невыполнение администраций предупреждения Амурского УФАС России.

Как установили специалисты, администрация ЗАТО Циолковский бездействует по выбору управляющих организаций в отношении многоквартирных домов, расположенных в городе Циолковский. Администрацию ЗАТО Циолковский предупредили о необходимости проведения торгов по выбору управляющих организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Администрация в качестве доказательства выполнения предупреждения предоставила в Амурское УФАС России договор управления многоквартирными домами, заключенный по результатам проведения открытого конкурса. Однако Арбитражный суд Амурской области признал торги и договор управления многоквартирными домами незаконными.

Таким образом, бездействие администрации по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления домами, расположенными в Циолковском в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, признано нарушающим пункт 2 часть 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции».

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#закон #суды

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