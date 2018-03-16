Учителю математики из северного амурского поселка привезли телочку

Фото пресс-службы администрации Зейского района

Администрация Зейского района помогла доставить сельскохозяйственных животных в северный поселок Хвойный. Местным жителям привезли поросят и молодую корову.

Из-за труднодоступности и отдаленности Хвойного жители поселка вынуждены ездить за живностью в город Зею и близлежащие к ней населенные пункты. Это предполагает затраты на проезд и проживание в районном центре. Сельчане говорят, что при этом не все имеют специальный транспорт для перевозки сельскохозяйственных животных.

«Администрацией района совместно с депутатским корпусом было принято решение – как только температура воздуха станет приемлемой для перевозки животных, они будут доставлены в Хвойный. Мы нашли поставщика, соответствующую машину для перевозки, и вчера животные отправились к своим новым владельцам», – рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Местному учителю математики привезли четырехмесячную телочку.

«Я живу в поселке 21 год, работаю учителем математики, имею педагогический стаж 20 лет. У нашей большой семьи есть желание заняться ведением личного подсобного хозяйства, но проблема в том, что живем в труднодоступном северном поселке, поэтому приобрести и доставить крупный рогатый скот очень затруднительно. В нашей семье четверо детей, и корова стала бы хорошим подспорьем для семьи», – с таким письмом обращалась учитель Алена Арсланова в письме к председателю районного Совета депутатов.

Как сообщает пресс-служба администрации Зейского района, молодая корова досталась семье бесплатно, вместе с тремя тюками сена.

«Животные хорошо перенесли дорогу, сейчас поросята и телочка находятся у своих новых хозяев, люди очень рады и благодарны», – рассказала глава Хвойненского сельсовета Инна Будникова.