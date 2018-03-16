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сегодня, 17:30 5

Учителю математики из северного амурского поселка привезли телочку

Учителю математики из северного амурского поселка привезли телочку
Фото пресс-службы администрации Зейского района

Администрация Зейского района помогла доставить сельскохозяйственных животных в северный поселок Хвойный. Местным жителям привезли поросят и молодую корову.

Из-за труднодоступности и отдаленности Хвойного жители поселка вынуждены ездить за живностью в город Зею и близлежащие к ней населенные пункты. Это предполагает затраты на проезд и проживание в районном центре. Сельчане говорят, что при этом не все имеют специальный транспорт для перевозки сельскохозяйственных животных.

«Администрацией района совместно с депутатским корпусом было принято решение – как только температура воздуха станет приемлемой для перевозки животных, они будут доставлены в Хвойный. Мы нашли поставщика, соответствующую машину для перевозки, и вчера животные отправились к своим новым владельцам», – рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Местному учителю математики привезли четырехмесячную телочку.

«Я живу в поселке 21 год, работаю учителем математики, имею педагогический стаж 20 лет. У нашей большой семьи есть желание заняться ведением личного подсобного хозяйства, но проблема в том, что живем в труднодоступном северном поселке, поэтому приобрести и доставить крупный рогатый скот очень затруднительно. В нашей семье четверо детей, и корова стала бы хорошим подспорьем для семьи», – с таким письмом обращалась учитель Алена Арсланова в письме к председателю районного Совета депутатов.

Как сообщает пресс-служба администрации Зейского района, молодая корова досталась семье бесплатно, вместе с тремя тюками сена.

«Животные хорошо перенесли дорогу, сейчас поросята и телочка находятся у своих новых хозяев, люди очень рады и благодарны», – рассказала глава Хвойненского сельсовета Инна Будникова.

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#животные #сельское хозяйство #транспорт

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Комментарии
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  • Gangstarr

    Gangstarr
    35 минут назад

    Заголовок огонь!

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    31 минута назад



    Учителю математики из северного амурского поселка привезли телочку



  • postal

    postal
    26 минут назад

    я хохотался

    Учителю математики из северного амурского поселка привезли телочку

    Вот и до таежных поселков добралась цивилизация

  • Olivyeva

    Olivyeva
    19 минут назад

    Тёлочка - это хорошо!Не то что собака редкой породы от Кожемяко. Тёлочка вырастет и семью кормить будет.

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