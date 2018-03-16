Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 0

В Благовещенске к 9 мая обновят бронекатер на набережной

В Благовещенске к 9 мая обновят бронекатер на набережной
Фото: tripadvisor.ru

В областном центре собираются ремонтировать речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны. К празднику 9 Мая планируют обновить железобетонную конструкцию постамента площадью 60 квадратных метров.

Косметический ремонт проводится для улучшения эстетического восприятия объекта и увеличения его сохранности от климатических воздействий окружающей среды, говорится в техническом задании.

Постамент катера покрасят водоэмульсионной краской, которая должна быть аналогична ранее нанесенной по тону, текстуре, износоустойчивости и цветопередаче. При этом во время проведения работ не должно пострадать декоративное покрытие самого бронекатера.

«Такие работы мы стараемся проводить ежегодно для улучшения общего восприятия этого памятника. Потому что там же дети бегают постоянно. Поэтому по мере обветшания он ремонтируется», – рассказали в Городском доме культуры.

На нынешний ремонт собираются потратить 23 978 рублей. Финансироваться работы будут за счет средств бюджетных учреждений. Обновить постамент подрядчик должен за 5 дней.

Как сообщало Амур.инфо, боевой катер установили на набережной в июле 1989 года ко Дню города. Его торжественное открытие приурочили к 45-летию Победы в 1990 году. Он участвовал в боях в составе Дунайской флотилии в освобождении стран Восточной Европы. А с июля 1967 года нес боевое дежурство на Амуре. В мирное время на нем проходили учебу юные моряки свободненской школы.

Фото: tripadvisor.ru

Просмотров всего: 115

#история #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

В Благовещенске представят альманах «Приамурье 2018»
Общество

В Благовещенске завершили ремонт исторического здания школы
Общество 2

Юные благовещенцы приняли участие в показе мод
Культура

Два дня в Благовещенске будет проходить фестиваль казачьей культуры