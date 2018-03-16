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Амурские бодибилдеры успешно выступили в Шанхае

Амурские бодибилдеры успешно выступили в Шанхае

Амурские спортсмены приняли участие в международном фестивале бодибилдинга и фитнеса. Соревнования завершились 15 марта в Китае. Домой амурчане возвращаются с наградами.

В состязаниях культуристов приняли участие около 200 человек. Русских было всего трое – это амурские спортсмены Алена Шмелева, Юрий Исмагилов и Евгений Макаров. Все они поехали в Шанхай за свой счет.

В итоге Евгений Макаров занял первое место в весовой категории до 85 килограммов, а также в абсолютной категории. Юрий Исмагилов, выступив в категории до 70 килограммов, завоевал второе место.

«Я выступала в категории Wellness,заняла третье место, и в категории "Бикини" стала пятой», – рассказала Алена Шмелева. Спортсменка отметила, что в будущем благовещенцы планируют выступить на соревнованиях более высокого уровня.

Фотоотчет с шанхайских соревнований опубликуют на сайте мероприятия.

Просмотров всего: 394

#Китай #спорт

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Комментарии
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  • Лёшка

    Лёшка
    2 часа назад

    а где фото?

  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Какие смешные люди

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