Амурские бодибилдеры успешно выступили в Шанхае

Амурские спортсмены приняли участие в международном фестивале бодибилдинга и фитнеса. Соревнования завершились 15 марта в Китае. Домой амурчане возвращаются с наградами.

В состязаниях культуристов приняли участие около 200 человек. Русских было всего трое – это амурские спортсмены Алена Шмелева, Юрий Исмагилов и Евгений Макаров. Все они поехали в Шанхай за свой счет.

В итоге Евгений Макаров занял первое место в весовой категории до 85 килограммов, а также в абсолютной категории. Юрий Исмагилов, выступив в категории до 70 килограммов, завоевал второе место.

«Я выступала в категории Wellness,заняла третье место, и в категории "Бикини" стала пятой», – рассказала Алена Шмелева. Спортсменка отметила, что в будущем благовещенцы планируют выступить на соревнованиях более высокого уровня.

Фотоотчет с шанхайских соревнований опубликуют на сайте мероприятия.