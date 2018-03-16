Для борьбы с паводками в Приамурье сформируют противоразмывные поезда

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Забайкальская железная дорога сформирует восемь противоразмывных поездов. Они предназначены для предупреждения и ликвидации последствий паводков в Амурской области.

Предполагается, что такие поезда будут сформированы в срок до 1 апреля в Свободненском регионе ЗабЖД.

В настоящее время работники дистанций пути проводят осмотр сооружений путевого хозяйства: кюветов, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб. Особое внимание уделяется подготовке к пропуску ледохода и паводка в районе железнодорожных мостов, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

В состав противоразмывных поездов входят вагоны с щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами, а также инструментами и оборудованием, необходимым для противопавдковых мероприятий.