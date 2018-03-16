В Приамурье помогают одинокой пенсионерке восстановить право на землю

Кроме того, у Анны Петуховой оказалось на руках решение Михайловского районного суда, решением которого земельный пай 10 гектаров, принадлежавший ее покойному мужу, был передан сельсовету как невостребованный. Примечательно, что в этом документе неверно указаны дата и место смерти Юрия Петухова. Так, мужчина скончался 20 апреля 2002 года, а в решении суда сказано, что 25 августа 2003 года.

«Почему в этом решении суда указаны дата смерти и место смерти совершенно другого человека, а не того, кому земля принадлежала? Он умер в Михайловке, а написано, что в Благовещенске. И запрос послан в ЗАГС Благовещенска, хотя он проживал и умер в Михайловском района поэтому и запрос должны были посылать в ЗАГС Михайловского района. И копия подписана задним числом гелевой ручкой», – рассказала председатель женсовета Михайловского района Анна Маковская, которая помогает одинокой женщине добиться справедливости.

Анна Маковская помогала пенсионерке писать обращение в областную прокуратуру, чтобы надзорный орган помог восстановить ее право на землю. Ответ пока не получили, но уже собираются составлять повторное обращение с приложением вновь вскрывшихся документов. С 2014 года спорным участком земли пользуется фермер, который по его словам, купил его у сельсовета. Пенсионерка, в свою очередь, хотела отложить вырученные от продажи этого участка деньги себе на похороны.

«Бабушка сейчас реально слегла на фоне всего этого. Самое обидное, что он за аренду участка ей ни копейки не заплатил. И говорит, что ничего у него высудить не получится. Понимает, что она пенсионерка, больная, судебные тяжбы стоят кучу денег и она на это не пойдет. Ладно бы бабушка богатая была, но у нее ведь никого и ничего нет. У меня просто сердце разрывается, когда я ее вижу. Мне ее жалко, она не сегодня-завтра в вечность уйдет. Я говорю в глаза главе сельсовета, что на эти 30 тысяч никто богаче не станет. Народ ее, конечно, похоронит, но так не делается», – считает Анна Маковская.

Амурчанка собирается попасть на личный прием к губернатору Амурской области и там поднять этот вопрос, чтобы глава региона помог его решить.

Как сообщало Амур.инфо, чиновники Михайловской сельской администрации настаивают, что право на землю 75-летняя Анна Петухова утратила в 2014 году по решению районного суда, так как не успела после смерти мужа вовремя оформить на себя землю в 10 гектаров.

Местный фермер, в свою очередь, утверждает, что купил участок, принадлежавший Юрию Петухову, у сельской администрации и не собирается повторно выплачивать деньги одинокой пожилой сельчанке. Глава сельсовета обещала уговорить его пойти на этот шаг. Но ни денег, ни участка у пенсионерки по-прежнему нет.