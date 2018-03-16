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сегодня, 16:16 6

В Благовещенске суд оштрафовал женщину, повадившуюся бить полицейских

В Благовещенске суд оштрафовал женщину, повадившуюся бить полицейских
Фото: snews.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы областного центра. Горожанка несколько раз напала на полицейских. Ее приговорили к штрафу.

Инциденты произошли в октябре 2017 года. В первом случае полицейские выезжали в один из торговых центров Благовещенска, где произошла кража. Задержанная оказала неповиновение стражам порядка. Ее с трудом усадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции. Горожанка трижды атаковала одного и того же полицейского, нанося ему удары в лицо, грудь и пах.

В следующий раз благовещенку доставили в полицию по факту совершения ею кражи из магазина. Она снова напала на одного из стражей порядка и поцарапала его, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Просмотров всего: 619

#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Наркоманка наверно...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    ромалэ?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    вот курица, ишь повадилась *-)

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    .... менты обиделись.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    ну вот и где хваленое равенство полов

    20 тыщ штрафа

    мужик бы нехило вкис

    причем на хороший срок

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Хоть не посадили и ладно.

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