В Благовещенске суд оштрафовал женщину, повадившуюся бить полицейских

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы областного центра. Горожанка несколько раз напала на полицейских. Ее приговорили к штрафу.

Инциденты произошли в октябре 2017 года. В первом случае полицейские выезжали в один из торговых центров Благовещенска, где произошла кража. Задержанная оказала неповиновение стражам порядка. Ее с трудом усадили в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции. Горожанка трижды атаковала одного и того же полицейского, нанося ему удары в лицо, грудь и пах.

В следующий раз благовещенку доставили в полицию по факту совершения ею кражи из магазина. Она снова напала на одного из стражей порядка и поцарапала его, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей.