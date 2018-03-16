Закрытие недели детской моды, зимнее троеборье: выходные в Благовещенске

Фото: roskids.ru

В эти выходные в Благовещенске завершится Неделя детской моды, а также состоится концерт Metallica Show S&M Tribute Unplugged. Кроме того, горожан ждут несколько спортивных мероприятий, в частности, турнир по зимнему троеборью «Железный человек».

Суббота, 17 марта

На лыжной базе «Россия» в Моховой Пади состоится открытое первенство города Благовещенска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона». В мероприятии примут участие около 80 человек. Парад открытия соревнований – в 10:00.

На Чигиринском водохранилище состоится финальный этап чемпионата Благовещенска по любительским ралли. В нем примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Белогорска и Свободного – всего более 50 экипажей. Торжественное открытие соревнований – в 11:00.

Дом ремесел приглашает на несколько мастер-классов. В 10:15 состоится мастер-класс в технике бисероплетения и мастер-класс по народной кукле. В 10:30 пройдет мастер-класс по рисованию. В 11:00 начнется мастер-класс по работе с глиной.

Театр кукол приглашает в 11:00 на спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки».

В АОДНТ пройдет закрытие Недели детской моды Kids fashion week 2018. Начало в 17:00.

Воскресенье, 18 марта

Театр кукол покажет спектакль «Секрет». Начало в 11:00.

В 12:00 в торгово-развлекательном центре «Мега» с участием детского интеллект-центра «Ступеньки» состоится бесплатная образовательная программа для детей до 8 лет «Путешествие в Ирландию».

Также в 12:00 в ОКЦ покажут сказочно-музыкальную фантазию «Снегурочка». А в 17:00 там же начнется праздничный концерт «Мы вместе!».

В Grand Arena Ostrova благовещенцы увидят Metallica Show S&M Tribute Unplugged с камерной группой симфонического оркестра. Начало в 19:00. Группа Garage Dayz и камерная группа симфонического оркестра воссоздадут версию легендарного концертного альбома S&M.

В городе пройдет V первенство России по судомоделизму и XVII первенство Амурской области по судомодельному спорту среди школьников в возрасте до 15 лет. Официальное открытие соревнований запланировано на 18 марта в 11:00.

Суббота и воскресенье, 17 и 18 марта

Оба выходных дня в городе в районе Амурской, 1, будет проходить традиционное для Благовещенска зимнее троеборье – «Железный человек». Зимнее троеборье является уникальным видом спорта, который больше нигде в России не практикуется. На соревнования соберутся около 80 спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и других городов и районов Амурской области. На мероприятии традиционно будут присутствовать гости из КНР. Парад открытия турнира состоится 17 марта в 13:00.

С расписанием мероприятий и киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».