В Благовещенске завершили ремонт исторического здания школы

Трехэтажное здание построили в 1913 году для городского училища, учрежденного в память 300-летия Дома Романовых. С 1919 года здесь была школа декабристов, с 1925-го – семилетняя школа № 2, а позднее – средняя школа и учебно-консультационный пункт. За всю историю существования в здании ни разу не проводили капитальный ремонт.

Несколько лет назад третий этаж школы отдали музыкальной школе. Состояние помещений не обеспечивало безопасность и удобно для детей и педагогов. На время проведения ремонта музыкальную школу перенесли в здание бывшего выставочного зала на 50-летия Октября, 2А.

«Строение находилось в аварийном состоянии. Бюджет города выделил более 19,1 миллиона рублей на замену чердачного перекрытия, кровли и ремонт помещений на этажах. Работы начались летом 2017 года. Ремонт фасада школы планируется произвести в 2019-2020 годах», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. В школе теперь будет сцена с двумя роялями, регулируемая система отопления и нотная библиотека.

Коллектив и ученики музыкальной школы пока продолжают заниматься в здании выставочного зала. Дата возвращения в отремонтированную школу еще не известна.