Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:54 0

В Благовещенске завершили ремонт исторического здания школы

В Благовещенске завершили ремонт исторического здания школы

В областном центре Приамурья отремонтировали памятник архитектуры регионального значения. Это здание принадлежит городской музыкальной школе, несколько кабинетов относятся к школе № 2.

Трехэтажное здание построили в 1913 году для городского училища, учрежденного в память 300-летия Дома Романовых. С 1919 года здесь была школа декабристов, с 1925-го – семилетняя школа № 2, а позднее – средняя школа и учебно-консультационный пункт. За всю историю существования в здании ни разу не проводили капитальный ремонт.

Несколько лет назад третий этаж школы отдали музыкальной школе. Состояние помещений не обеспечивало безопасность и удобно для детей и педагогов. На время проведения ремонта музыкальную школу перенесли в здание бывшего выставочного зала на 50-летия Октября, 2А.

«Строение находилось в аварийном состоянии. Бюджет города выделил более 19,1 миллиона рублей на замену чердачного перекрытия, кровли и ремонт помещений на этажах. Работы начались летом 2017 года. Ремонт фасада школы планируется произвести в 2019-2020 годах», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. В школе теперь будет сцена с двумя роялями, регулируемая система отопления и нотная библиотека.

Коллектив и ученики музыкальной школы пока продолжают заниматься в здании выставочного зала. Дата возвращения в отремонтированную школу еще не известна.

Просмотров всего: 362

#история #культура #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

В Благовещенске представят альманах «Приамурье 2018»
Общество

В Благовещенске к 9 мая обновят бронекатер на набережной
Общество 3

Здание бывшего детдома в Крестовоздвиженке станет жильем для молодых специалистов

Общество 2

Юные благовещенцы приняли участие в показе мод