Здание бывшего детдома в Крестовоздвиженке станет жильем для молодых специалистов

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В селе Крестовоздвиженка Константиновского района здание бывшего детского дома получит статус жилого дома. Его реконструируют под жилье для молодых специалистов.

«Отрадно видеть, что сегодня дети обретают новые семьи, и детские дома постепенно освобождаются, надеюсь, в дальнейшем такие учреждения вообще будут не нужны. А что касается помещений, то их необходимо переоборудовать. Например, в Крестовоздвиженке активно развивается свиноводство, строятся современные животноводческие хозяйства, село нуждается в работниках социальной сферы. Конечно, они все должны быть обеспечены жильем, желательно, благоустроенным. Не стоит забывать и о работниках, которые давно работают и не имеют нормального жилья», – говорит губернатор Амурской области Александр Козлов.

В настоящее время в Крестовоздвиженке нет жилого фонда, который можно использовать для привлечения молодых специалистов. Чтобы решить эту проблему, нужно реконструировать здание бывшего детдома, закрытого три года назад. По словам главы Крестовоздвиженского сельсовета Марины Филипповой, уже предусмотрены деньги на проведение реконструкции.

Реставрация здания позволит решить жилищный вопрос для 10 семей. Как ожидается, квартиры получат семьи работников сферы АПК, образования, культуры и здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кроме того, в Крестовоздвиженке рассмотрят вопрос о переоборудовании в жилое здание местной бывшей школы-интерната. Находящееся в аварийном состоянии здание площадью около 3 000 квадратных метров пустует уже два года. Недалеко от школы-интерната расположена больница, рядом есть детский сад и автобусная остановка.

«Этот вопрос возьмем под свой контроль. Это отличный вариант для создания здесь около 120 квартир для молодых специалистов, обеспечения жильем сирот или предоставления жилья для других категорий амурчан», – говорит Александр Козлов.