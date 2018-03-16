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сегодня, 15:09 2

25-летний амурчанин добился заключения в колонию строгого режима

25-летний амурчанин добился заключения в колонию строгого режима
Фото: www.news.ykt.ru

За совершенные преступления 25-летний амурчанин получил семь лет лишения свободы. В его «послужном списке» числятся разбой, причинение вреда здоровью, кража, завладение автомобилем и применения насилия в отношении представителя власти.

23 сентября 2016 года молодой человек оказался в квартире вместе с незнакомцами. Угрожая им ножом и побоями, гость потребовал у парней 5 000 рублей. А получив отказ, открыто похитил у них два сотовых телефона и скрылся с места преступления.

Через три дня после этого амурчанин совершил еще одно преступление: зашел домой к малознакомому мужчине, потребовал у него спиртное и, получив отказ, сломал хозяину челюсть. На следующий день злодей тайно похитил у своей жертвы из дома ноутбук и модем с приставкой для интерактивного телевидения. И к тому же забрал его «тойоту». В декабре того же года молодой человек совершил очередное преступление: ударил сотрудника патрульно-постовой службы.

Свою вину подсудимый так и не признал. Однако государственный обвинитель прокуратуры Зейского района предоставил суду достаточно доказательств его вины в совершении преступлений. Назначая наказание, суд учел рецидив преступлений и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на 10 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Зея #криминал #суды

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Наркоман! Бить шлангом!

  • ММС

    ММС
    20 минут назад

    Что сегодня с лексикой в названиях на Амуринфо "привезли телечку", "повадилась", "добился заключения")))

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