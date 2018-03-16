Возле ОКЦ Благовещенска поселился граненый медведь

16 марта на площади Общественно-культурного центра Благовещенска появилась новая достопримечательность. Здесь установили металлическую полигональную скульптуру медведя.

Скульптура установлена по инициативе амурских предпринимателей. Для создания арт-объекта выбрали образ белого медведя, который сочетает в себе силу и воинственность, а также нежность материнских чувств, как в мультфильме «Умка».

По первоначальной задумке скульптура должна была стоять в сквере рядом с центральной площадью областного центра. Затем появилась мысль переселить зверя на набережную, однако на это не дала разрешение администрация Благовещенска. В итоге он разместился на площади ОКЦ.

Медведь изготовлен из труб, обшитых листовым металлом. Высота скульптуры – примерно 240 сантиметров, а вес – менее тонны.

По словам директора ОКЦ Надежды Багровой, в дальнейшем скульптуру оборудуют подсветкой. Это произойдет, когда на улице потеплеет.