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16марта
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сегодня, 14:54 3

Возле ОКЦ Благовещенска поселился граненый медведь

Возле ОКЦ Благовещенска поселился граненый медведь

16 марта на площади Общественно-культурного центра Благовещенска появилась новая достопримечательность. Здесь установили металлическую полигональную скульптуру медведя.

Скульптура установлена по инициативе амурских предпринимателей. Для создания арт-объекта выбрали образ белого медведя, который сочетает в себе силу и воинственность, а также нежность материнских чувств, как в мультфильме «Умка».

По первоначальной задумке скульптура должна была стоять в сквере рядом с центральной площадью областного центра. Затем появилась мысль переселить зверя на набережную, однако на это не дала разрешение администрация Благовещенска. В итоге он разместился на площади ОКЦ.

Медведь изготовлен из труб, обшитых листовым металлом. Высота скульптуры – примерно 240 сантиметров, а вес – менее тонны.

По словам директора ОКЦ Надежды Багровой, в дальнейшем скульптуру оборудуют подсветкой. Это произойдет, когда на улице потеплеет.

Просмотров всего: 157

#отдых

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Комментарии
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  • Лентяйка

    Лентяйка
    16 минут назад

    совсем не гармонирует с окц

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    11 минут назад

    Отличный медведь, еще бы пару фигур к нему, пингвина например и моржа

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    20 секунд назад

    И ОКЦ ребристый, и Мишка, все как надо! Пингвинята, точно, будут в тему)

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