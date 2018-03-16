В Благовещенском районе показательно подожгут и потушат три дома

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23 марта в Благовещенском районе пройдут общеобластные учения по подготовке к пожароопасному периоду. Главам муниципальных образований покажут, как на пожаре взаимодействуют разные службы. Специально для учений смонтируют три строения.

Учение пройдет недалеко от села Новотроицкое Благовещенского района. Это будет своего рода учебно-методическое занятие с главами по подготовке к пожароопасному периоду и по защите населенных пунктов от угрозы переходов природных пожаров. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Недалеко от села Новотроицкое, на поле, смонтируют три домика, на которых будут показаны действия пожарных служб по ликвидации возгорания внутри населенного пункта. Также будет показана имитация природного пожара на поле и показаны действия всех пожарных подразделений: добровольцев, лесной охраны, авиабазы, с применением авиации. А также будет продемонстрирована техника, которая применяется на тушениях в этом году, в том числе продемонстрированы средства малой механизации Благовещенского района, которые используются для приведения территорий в пожаробезопасное состояние», – рассказал Михаил Ковалев, и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По его словам, с 16 марта подразделения лесной охраны и авиаотделения проводят на территориях мониторинг не только температуры, но и наличие снежного покрова. Ежедневно региональная диспетчерская служба будет анализировать данные, полученные из районов. По результатам примут решение об объявлении пожароопасного периода.

В 2018 году, вероятно, пожароопасный период введут раньше, чем в 2017 году. Это связано с тем, что в области практически не осталось снежного покрова, температура на 1-1,5 градуса выше аналогичного периода прошлого года, а также наблюдается дефицит влаги. Об этом со ссылкой на метеослужбы сообщают в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности.

В целом, по данным ведомства, область готова к пожароопасному периоду. Подготовка населенных пунктов завершается. Вокруг них делают минеральные полосы, опасные участки очищают от сухой и сорной растительности, разбирают бесхозные строения и ликвидируют свалки, которые также могут быть источником возгорания.

Осенью 2017 года проводились профилактические выжигания территорий для создания опорных полос, не позволяющих огню распространяться дальше.

Добровольно-пожарные дружины натренированы и оснащены всем необходимым, подытожили в министерстве.