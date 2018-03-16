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сегодня, 14:28 0

Группу из шести браконьеров задержали в Приамурье

Группу из шести браконьеров задержали в Приамурье
Фото: kiev.segodnya.ua

В Магдагачинском районе задержана группа из шести браконьеров, решивших поохотиться на копытных в закрытые сроки. Нарушители, судя по их подготовке, собирались добыть косулю или изюбря.

При себе у охотников была соль – они намеревались пополнить солонцы, куда приходят дикие копытные, и вернуться к ночи туда уже с оружием.

Нарушителей инспекторы управления по охране животного мира Амурской области обнаружили по следам. Проехав по ним, инспекторы увидели в темноте свет выносной лампы-фары, который и стал маяком, сообщает пресс-служба ведомства.

«С автомобилем браконьеров, ГАЗ 66, инспекторы в итоге встретились на дороге лоб в лоб. В салоне оказались шестеро жителей Магдагачинского района, при них уже собранное охотничье ружье. К счастью, добыть животное нарушители не успели. По фактам грубых нарушений природоохранного законодательства составлены материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд. Будет решаться вопрос о лишении права охоты», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

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#животные #происшествия

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