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сегодня, 14:17 1

В автоаварии на Новотроицком шоссе пострадала женщина

В автоаварии на Новотроицком шоссе пострадала женщина
Фото: "Аварийный комиссар"

В областном центре Приамурья при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Авария случилась около 14 часов в пятницу, 16 марта, на перекрёстке Новотроицкого шоссе с улицей Текстильной.

Как сообщили очевидцы, Toyota Corolla двигалась по шоссе в направлении от Воронкова в сторону Институтской. Toyota Prius ехал от кольца в сторону Институтской. Водитель гибрида хотел продолжить движение в прямом направлении, тогда как рулевой универсала собирался повернуть налево.

По предварительным данным, водитель «короллы» не пропустил «приус». Универсал получил тяжелый удар в правый борт. Машину отбросило на газон, за которым расположена автозаправочная станция. В салоне гибридного автомобиля сработали фронтальные подушки безопасности.

С места аварии в больницу увезли женщину из «короллы». Пострадавшая находилась без сознания. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.

Просмотров всего: 642

#ДТП

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    48 минут назад

    Гибрид, универсал... зачем так писать, сиди разбирайся, кто из них кто.(

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