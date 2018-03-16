В автоаварии на Новотроицком шоссе пострадала женщина

Фото: "Аварийный комиссар"

В областном центре Приамурья при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Авария случилась около 14 часов в пятницу, 16 марта, на перекрёстке Новотроицкого шоссе с улицей Текстильной.

Как сообщили очевидцы, Toyota Corolla двигалась по шоссе в направлении от Воронкова в сторону Институтской. Toyota Prius ехал от кольца в сторону Институтской. Водитель гибрида хотел продолжить движение в прямом направлении, тогда как рулевой универсала собирался повернуть налево.

По предварительным данным, водитель «короллы» не пропустил «приус». Универсал получил тяжелый удар в правый борт. Машину отбросило на газон, за которым расположена автозаправочная станция. В салоне гибридного автомобиля сработали фронтальные подушки безопасности.

С места аварии в больницу увезли женщину из «короллы». Пострадавшая находилась без сознания. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.