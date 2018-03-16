Названы средние зарплаты амурских чиновников в 2017 году

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Амурстат опубликовал данные о численности и размере зарплат государственных и муниципальных служащих Амурской области в 2017 году. Так, среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих в январе-декабре прошлого года составила 48 182 рубля, а муниципальных служащих – 37 433 рубля.

При этом госслужащие в органах законодательной власти получали в среднем 50 284 рубля, исполнительной власти – 49 816 рублей, судебной власти и прокуратуры – 41 608 рублей. Что касается муниципальных служащих, то они в органах законодательной власти зарабатывали в среднем 40 702 рубля, а исполнительной власти – 37 044 рубля.

По данным федерального статистического наблюдения, на конец декабря 2017 года должности государственной гражданской службы в Приамурье замещали 5 262 человека, или 42,5 % от общей численности работников, занятых в государственных органах власти.

Должности муниципальной службы замещали 2 993 человека, или 67,5 % от общей численности занятых в органах местного самоуправления.