До плюс 7 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 17 марта

Фото: ok.ru

В Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью в отдельных районах будет туман. Ветер выберет западное, юго-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 10…15 градусов, в отдельных районах – минус 20…25. Днем будет минус 3…8, местами – плюс 2…7. В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура в ночные часы составит 9…11 градусов ниже нуля, днем – плюс 5…7, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL