В Приамурье собираются бороться с пожарами при помощи квадроцикла

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Благовещенская авиабаза планирует приобрести двухместный квадроцикл, который будут использовать при тушении пожаров в труднодоступной местности. Если техника хорошо себя зарекомендует, то на будущий год автопарк средств малой механизации расширят.

Судя по документам закупки, предприятию нужен квадроцикл на два человека, длиной не более 2,5 метрав, а шириной менее полутора метров. За техсредство амурское предприятие «Авиабаза» готово заплатить 608 980 рублей собственных средств.

Как рассказали в областном правительстве, квадроцикл необходим для тушения пожаров в труднодоступной местности, куда не может добраться ни одна техника. В таких случаях к местам возгорания вертолетами доставляют десантно-пожарные подразделения, которые вручную носят воду от ближайших источников воды – как правило, они находятся не очень близко.

«Представьте: жара, кусты, склоны, мешок 20-литровый на себе таскать тяжело, а расход воды большой. В штатном режиме воду обычно подвозим вездеходами либо машинами, а при вертолетной загрузке технику бывает загнать трудно или вообще невозможно. Поэтому попытаемся во время пожароопасного периода с квадроциклом отработать. Если опыт будет положительный, то мы на следующий год предусмотрим финансирование на закупку этих технических средств малой механизации», – рассказал Алексей Венглинский, заместитель председателя правительства Амурской области.

«К нему еще будет приобретен прицеп и изготовлен плуг небольшой. Все эти приспособления будут помещать в грузовой салон вертолета и доставлять вместе с группой. Эта техника позволит перемещаться по кромке пожара, оперативно подвозить группа воду, также при необходимости с помощью плуга создавать минерализованные полосы для создания опорной полосы, которая будет сдерживать пожар, чтобы он не распространялся», – прокомментировал Михаил Ковалев, и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Также за квадроциклом будет закреплена мобильная механизированная группа, которую оснастят двумя механизированными воздуходувами, 4 резиновыми емкостями по 100 литров для подвоза воды и мотопомпой. Ее обеспечат и ранцевыми огнетушителями. Группа будет не только подвозить воду, но и, двигаясь по кромке, станет сбивать основной очаг возгорания, пока оставшаяся часть группировки борется с огнем. Такую практику в области собираются использовать впервые. Если квадроцикл хорошо зарекомендует себя в сложных условиях лесорастительности и рельефных условиях, то в 2019 году купят еще два, подытожил Михаил Ковалев.