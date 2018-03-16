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сегодня, 13:55 0

Килограмм конопли обошелся амурчанину в четыре года колонии

Килограмм конопли обошелся амурчанину в четыре года колонии
Фото: old.sntat.ru

В Амурской области осужден мужчина, собравший больше килограмма конопли. Ближайшие четыре года он должен провести в колонии общего режима.

В августе 2017 года автоинспекторы, патрулируя улицы города, остановили автомобиль такси. При общении водителя с сотрудниками ГИБДД пассажир транспортного средства занервничал. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него пакет с растительной массой. Согласно справке об исследовании и заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом. Масса изъятого составила более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что собрал коноплю для собственного потребления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Материалы дела рассмотрел Благовещенский городской суд. Подсудимого признали виновным в совершении преступления. Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#криминал #суды

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