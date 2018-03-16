Лолита Милявская записала видеообращение к благовещенцам

Фото: hochu.ua

Общественно-культурный центр Благовещенска поделился в своем Инстаграме шутливым видеообращением, которое записала Лолита Милявская. Певица обратилась к жителям областного центра в связи с предстоящим концертом: Лолита должна выступить в городе в апреле.

«Аж в горле пересохло, так хочу в Благовещенск. Надо срочно в Благовещенск. Хочу в ОКЦ спеть в 19:00 21 апреля. А перед этим у меня будет выходной, я в Китай схожу. Что-нибудь от горла куплю. Потому что всегда, когда приезжаю в Благовещенск, мне все советуют: возьмите в Китае это, вот это там еще купите… Но я не за этим еду. Не только за этим. Вернее, совсем не за этим. Я еду петь "Раневскую" и все остальные песни. Поэтому до встречи, Благовещенск! Я буду ждать», – сказала Лолита Милявская.

Видеообращение в Инстаграме ОКЦ собрало большое количество просмотров – более 4 тысяч. «Ждем, Лола, ждем, ты Огонь», – написал один из комментаторов. Другой пользователь отметил, что стоимость билетов на выступление Милявской ниже, чем на концерт Ольги Бузовой.

По данным сайта ОКЦ, цена билетов на концерт певицы составляет от 1 500 до 4 000 рублей. Пока они есть в продаже.

Видео: instagram.com/okcblag