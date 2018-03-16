МЧС в Приамурье на время проведения выборов перейдет на режим повышенной готовности

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В связи с проведением выборов президента страны подразделения амурского управления МЧС России переведены в режим функционирования повышенной готовности. Режим будет действовать с 16 по 19 марта. Главная задача – предупредить и не допустить возникновения нештатных ситуаций и возгораний.

На всех избирательных участках в день голосования для оперативного реагирования в случае возникновения пожара планируется дежурство личного состава амурского управления, спасателей, работников государственной противопожарной службы, инспекторов государственного пожарного надзора и добровольцев. В пожарно-спасательных формированиях области на суточном дежурстве будут находиться 342 человека личного состава, 162 единицы техники, а в резерве – 347 человек личного состава и 97 единиц техники.

На территории Приамурья в выборах президента задействовано более 750 объектов, большинство из которых – образовательные учреждения и учреждения культуры, административные здания.

На сегодняшний день на избирательных участках проведены противопожарные инструктажи, с членами избирательных комиссий проведены тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, пожарно-тактические учения. Кроме этого, при проведении тренировок и учений уточнены алгоритмы межведомственного взаимодействия, проверены противопожарные водоисточники и места заправки водой пожарной техники, близлежащих от объектов, задействованных для проведения выборов, сообщает амурское управление МЧС.