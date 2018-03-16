Происшествие с рассыпавшимся в Якутске золотом обернулось мемом

Отмечается, что это событие буквально «порвало» интернет.

«Лайф» сообщает, что количество поисковых запросов на авиабилеты из российских городов в Якутск после появления информации об инциденте выросло в три раза. 15 марта из Москвы в Якутск было запланировано три рейса, и на одном из них в продаже остались только билеты бизнес-класса.

Как сообщало Амур.инфо, 15 марта в Якутске у самолета Ан-12 при взлете сорвало створку грузового люка. В результате на землю высыпалось золото в слитках. Вес одного слитка составил около 20 килограммов.

По последней информации, было обнаружено и собрано 172 слитка, которые вывезли на склад и взяли под охрану.