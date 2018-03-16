В центре «Мечта» надеются найти семью для 8-летнего Жени

Восьмилетнему Жене, оставшемуся без мамы и папы, нужна семья. В социально-реабилитационный центр «Мечта» ребенок попал в ноябре прошлого года. Женя – один самых активных детей, участвует во всех мероприятиях.

Мальчик учится во втором классе. Он любит рисовать и читать стихи. Женя добрый, щедрый и послушный – так о нем говорят педагоги. Несмотря на свою активность, ребенок немногословен. Его судьба складывалась непросто. Два с половиной года назад родителей Жени лишили родительских прав.

«Количество определенное незнакомых людей – оно его пугает, немного вводит в ступор, он зажимается, как обычные другие люди. Он любит занятия, которые требуют высокой концентрации внимания, усидчивости. Он у нас очень усидчивый. Он любит больше те игры, которые требуют аналитического склада ума, – паззлы, конструктор и всевозможные кубики», – рассказала педагог-психолог Ирина Орлова.

Порой Женя скучает и грустит – находиться в социальном учреждении для него определенный стресс. Но с помощью любящих родителей мальчик обязательно раскроется, говорят педагоги. Они просят не бояться и принять в семью восьмилетнего ребенка. Ведь многие приемные родители предпочитают забирать малышей.

«По статистике, больше уходят в замещающую семью дети дошкольного и младшего школьного возраста. Женя – добрый мальчик, и мы надеемся, что он найдет своих родителей, которые подарят ему любовь, ласку и заботу», – поделилась социальный педагог Ирина Коростошевская.

В будущем Женя мечтает стать военным, чтобы защищать Родину и своих родных. Желающие подарить ему семью могут звонить по номеру телефона: 8 (4162) 200-249.

Тем временем 6-летний Витя, герой прошлого сюжета из рубрики «Крылья», обрел семью. Маму мальчика лишили родительских прав, и он почти полгода прожил в реабилитационном центре. На днях Витю забрали новые родители. Приемная семья мальчика из другого региона.