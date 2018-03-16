Благовещенец требует у сервисного центра деньги за сломанный «айфон»

Благовещенец пытается получить от городского сервисного центра деньги за сломанный телефон. По словам мужчины, ему нужно было лишь заменить треснувшее стекло на экране, а в итоге ему вернули нерабочий гаджет. При этом в компании ему не только отказываются вернуть деньги, но и угрожают расправой.

Алексей Казаков рассказал, что за заменой верхнего стекла на своем телефоне он обратился в благовещенский сервисный центр летом 2016 года. На тот момент, за исключением косметического дефекта, телефон был полностью в исправном состоянии. С новым iPhone 6 s, стоимостью 60 тысяч рублей, он успел походить всего около полугода.

«Через несколько дней мне позвонили из сервисного центра и сказали, что ремонт сделан и попросили прийти и проверить цветность экрана. Я пришел, проверил, мне все понравилось. Телефон был отдельно, а экран подсоединен был по шлейфу. Еще мне сказали, что не работает кнопка, которая разблокирует телефон нажатием пальца. Мне предложили эту кнопку заменить за деньги, делать это за свой счет отказались. Я расстроился и попросил вернуть все как было. Там согласились, а потом звонят и говорят, что телефон вообще не работает», – рассказал Алексей Казаков.

Алексей написал и отправил в организацию претензию, чтобы там отремонтировали «айфон» либо заплатили деньги за ущерб. Но ответ, по его словам, так и не получил и поэтому обратился в суд.

Тяжбы закончились в 2017 году: по решению суда в сервисном центре Алексею должны выплатить чуть больше 58 тысяч рублей. В эту сумму входят: неустойка, компенсация морального вреда, штраф, а также расходы на проведение экспертизы телефона. Но, по словам мужчины, получить деньги он не может до сих пор. Говорит, в организации не только отказываются выплачивать средства, но даже угрожают расправой.

«Он (руководитель сервисного центра – Прим. ред.) периодически звонит с угрозами, говорит: "Ничего я тебе не отдам, можешь ничего не ждать, я знаю, где ты живешь, знаю, где ты бываешь, встретимся за углом"», – рассказал благовещенец.

По поводу угроз мужчина написал заявлению в полицию. Там подтвердили, что заявление поступило, по факту угроз в настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Руководитель этого сервисного центра в телефонном разговоре сначала заявил, что не знает, о каком случае идет речь.

«Я не могу эту информацию вам подтвердить, потому что данными судебными делами конкретно я не занимаюсь. Судебные дела у компании с разными клиентами могут быть. Поэтому всех клиентов я не могу знать в лицо и запоминать кого-то. Всеми этими процессами занимается квалифицированный юрист», – прокомментировал директор сервисного центра.

Но в течение разговора выяснилось, что он все-таки понимает, какой случай имеется в виду. Факт угроз руководитель категорически опроверг.

«Да кто ему звонит? Это клевета, это неподтвержденная информация. Данного Алексея мы привлечем к ответственности, если он будет распространять про нас ложные сведения. Он, если честно, уже надоел. Я слышал про какого-то Алексея. Звонили нам сюда в сервисный центр, что какой-то Алексей требует какие-то долги. Если у него есть конкретные претензии, есть судебные приставы, есть суды, пусть к ним обращается. И пусть с нас что-то взыскивают соответствующие инстанции, а не какой-то там Алексей. Мы разговариваем на официальном языке», – добавил руководитель.

15 марта Алексей Казаков обратился в службу судебных приставов по поводу взыскания причитающихся ему по суду денег. В ведомстве мужчине сообщили, что будут принимать меры.

Между тем, выяснилось, что благовещенец судился с тем самым сервисным центром, в котором клиенту прыснули в лицо из газового баллончика и спустили с лестницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование продолжается, в рамках уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая точно покажет степень тяжести причиненного вреда здоровью, сообщили в городской полиции.