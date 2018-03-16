В Белогорске мужчина устроил скандал в магазине (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Белогорске. На кадрах – задержание полицией мужчины. Инцидент произошел 14 марта.

«В отдел полиции Белогорска поступило сообщение о том, что в районе одного из магазинов города находится нетрезвый гражданин, который устроил скандал в торговой точке, выражался нецензурной бранью и ведет себя агрессивно. На место происшествия выехали сотрудники полиции. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, продолжал выражаться нецензурной бранью, вести себя агрессивно, размахивал руками.

В соответствии с законом о полиции, в отношении него полицейские применили физическую силу и спецсредства – наручники. Данного гражданина доставили в дежурную часть, он привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД РФ по Амурской области Инна Карташова.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk