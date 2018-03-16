Амурчане смогут стать соавторами текста для Тотального диктанта

Через два города Амурской области проедут участники автопробега «Тотальный диктант». Акция стартует в Новосибирске и финиширует во Владивостоке. Амурчан приглашают участвовать в мероприятиях на точках стоянок, чтобы стать соавторами текста, который по всему миру будут писать 14 апреля.

Колонна автомобилей стартует 24 марта от Новосибирского государственного университета. Автопробег ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» продлится 12 дней, за это время его участники проедут 5 700 километров, сообщает «Российская газета».

Команда проекта посетит 9 городов: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск, Владивосток. Сообщается, что пройдут встречи с блогерами, журналистами, а также научно-популярные лекции о русском языке от главного редактора сайта «Грамота.ру» Владимира Пахомова и председателя экспертного совета Тотального диктанта Натальи Кошкаревой.

«Особенностью автопробега этого года станет текст, который мы создадим всем миром за эти 12 дней. Мы приглашаем всех друзей Тотального диктанта приходить на точки наших стоянок, чтобы участвовать в наших мероприятиях и стать соавтором рассказа», – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Автопробег финиширует во Владивостоке 4 апреля. Именно этот приморский город в 2018 году впервые выбран столицей Тотального диктанта. Такую поездку из предыдущей столицы проекта в новую хотят сделать традиционной.

Тексты для диктовки пишут известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина – автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году премию «Большая книга». В 2018 году акцию примут около 1 000 населённых пунктов по всему миру, говорится на официальном сайте проекта. В Благовещенске проверить свои знания по русскому языку можно будет, как и везде, 14 апреля. Место проведения – одна из аудиторий главного корпуса АмГУ. Регистрация на сайте проекта начнется 4 апреля, однако сделать это можно будет прямо на месте в день проведения.

Для желающих освежить свои знания по русскому языку в Амурском госуниверситете раз в неделю по пятницам проходят подготовительные курсы.