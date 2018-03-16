Благовещенск готовится к «Крымской весне на Амуре»

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17 марта в областном центре Приамурья пройдет открытый турнир города Благовещенска по зимнему двоеборью «Крымская весна на Амуре». Мероприятие является традиционным и проводится в Благовещенске уже в 14-й раз. В этом году его решили приурочить к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В соревнованиях примут участие 80 спортсменов из Амурской области, других регионов России и Китая. Самому старшему из них – 79 лет, самому младшему – 8.

Соревнования пройдут на реке Зее в проруби размером 4х12,5 метра в районе Амурской, 1. Начало в 13:00. Откроет турнир заплыв спортсменов в ледяной воде с флагом России. Будут разыграны награды в нескольких возрастных группах. Для победы участникам необходимо быстрее остальных проплыть и пробежать свои дистанции. Плыть предстоит от 25 до 100 метров, бежать – от 100 до 200 метров.

По итогам турнира будет сформирована команда Амурской области для участия в международном заплыве «Дружба. Россия – Япония» через пролив Измены в Тихом океане, который состоится в июле – августе 2018 года. Организатор мероприятия – федерация «Аквайс-спорт».