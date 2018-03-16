Гомера я потом отдал бабушке: в Gubernator Live рассказали о питомцах Александра Козлова

Свет увидела очередная, 15-я по счету, серия Gubernator Live. В ней уделили внимание питомцам губернатора Амурской области. Александр Козлов поведал, какие у него раньше были домашние животные.

Так, у Козлова некоторое время жил черный кот по кличке Гомер.

«Мне его подарили на новоселье, когда я получил, работая еще в "Дальвостугле", свою первую служебную однокомнатную квартиру на пятом этаже. Гомера я потом отдал бабушке, потому что мы ездили в частые командировки по разрезам», – сказал губернатор.

Еще у Александра Козлова был хомяк – в то время глава области еще ходил в детский сад.

«Когда он умер, мне сказали, что он убежал. И когда папа меня забирал из садика, мы проходили недалеко от мусорного контейнера. Я случайно увидел разбитую трехлитровую банку, и там лежал хомячок», – поделился грустной историей губернатор.

Сейчас у Александра Козлова живет такса Тася.

Другие темы, которые затронули в выпуске, – доставка в Благовещенск щенка редкой породы, подаренного главой Сахалина Олегом Кожемяко; визит в центр детского творчества, расположенный в селе Ивановка; закладка памятного кирпича в основание пристройки благовещенской школы № 22. Также Александр Козлов высказался по поводу предстоящих выборов президента России.