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сегодня, 10:04 2

Гомера я потом отдал бабушке: в Gubernator Live рассказали о питомцах Александра Козлова

Гомера я потом отдал бабушке: в Gubernator Live рассказали о питомцах Александра Козлова

Свет увидела очередная, 15-я по счету, серия Gubernator Live. В ней уделили внимание питомцам губернатора Амурской области. Александр Козлов поведал, какие у него раньше были домашние животные.

Так, у Козлова некоторое время жил черный кот по кличке Гомер.

«Мне его подарили на новоселье, когда я получил, работая еще в "Дальвостугле", свою первую служебную однокомнатную квартиру на пятом этаже. Гомера я потом отдал бабушке, потому что мы ездили в частые командировки по разрезам», – сказал губернатор.

Еще у Александра Козлова был хомяк – в то время глава области еще ходил в детский сад.

«Когда он умер, мне сказали, что он убежал. И когда папа меня забирал из садика, мы проходили недалеко от мусорного контейнера. Я случайно увидел разбитую трехлитровую банку, и там лежал хомячок», – поделился грустной историей губернатор.

Сейчас у Александра Козлова живет такса Тася.

Другие темы, которые затронули в выпуске, – доставка в Благовещенск щенка редкой породы, подаренного главой Сахалина Олегом Кожемяко; визит в центр детского творчества, расположенный в селе Ивановка; закладка памятного кирпича в основание пристройки благовещенской школы № 22. Также Александр Козлов высказался по поводу предстоящих выборов президента России.

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#губернатор #животные

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Когда не о чем говорить,спасают братья меньшие -животные,кое что ,чем ничего...

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Ми-ми-ми...

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